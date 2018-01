Minden-Lübbecke beteiligt sich an Interargem

Der Landkreis Minden-Lübbecke beteiligt sich am kommunalen Müllverbrenner Interargem. Das bestätigte der Umweltdezernent des Landkreises Lutz Freiberg im Gespräch mit EUWID. Der Landkreis werde einen Anteil von einem Prozent an der Interargem erwerben und dafür einen einstelligen Millionenbetrag investieren, so Freiberg. Die Interargem verfügt mit den thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Bielefeld und Hameln über eine Verbrennungskapazität von rund 700.000 Tonnen.

Der Landkreis Minden-Lübecke ist nach Angaben Freibergs die letzte Gebietskörperschaft in der Region Ostwestfalen-Lippe, die noch nicht an der Interargem beteiligt ist. Die einprozentige Beteiligung sei bislang für Minden-Lübecke reserviert gewesen, es hat also keiner der bisherigen kommunalen Gesellschafter Beteiligungen verkauft. Allerdings musste sich der Kreis bis Ende des abgelaufenen Jahres entscheiden, ob er den für ihn reservierten Anteil nimmt.

Geldanlage und strategisches Investment

Laut Freiberg handelt es sich bei dem Anteilserwerb für den Landkreis Minden-Lübecke einerseits um eine Finanzbeteiligung. Die Anteile sollen schlicht Rendite bringen, vier bis sieben Prozent pro Jahr erhofft man sich in Minden. Hintergrund ist der dahinsiechende Finanzmarkt mit seinen dauerhaft niedrigen Zinsen. Das sorgt in Minden wie in anderen Gebietskörperschaften und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern auch für Probleme bei den Rücklagen zur Deponienachsorge. Eine vergleichbar hohe Rendite wie bei der Interargem sei auf dem Finanzmarkt derzeit nur schwer zu finden, hieß es. Der Vertrag über die Beteiligung an dem Anlagenbetreiber hat eine Mindestlaufzeit von 15 Jahren. Anschließend könne man jährlich kündigen.

Darüber hinaus hat sich der Landkreis aus strategischen Gründen an der Interargem beteiligt. Der Landkreis betreibt am Standort Pohlsche Heide unter anderem eine mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA). Die dabei anfallenden Ersatzbrennstoffe verwertet der Kreis nach Angaben Freibergs in eigenen Heizkraftwerken. Je nach Lage am Entsorgungsmarkt kann es vorkommen, dass die MBA mehr Ersatzbrennstoffe produziert als die eigenen Heizkraftwerke verbrennen können. „Es kann sein, dass dieser überschüssige EBS künftig von der Interargem verwertet wird. Das hängt aber wie immer auch vom Preis ab“, sagte Freiberg.

Auch auf anderen Gebieten könne sich der Landkreis eine Partnerschaft mit der Interargem vorstellen, beispielsweise bei der Klärschlammverwertung. So könne man am Standort Pohlsche Heide die Asche aus der Monoverbrennung zwischenlagern und Möglichkeiten zur Phosphorrückgewinnung erforschen. „Wir wollen die Pohlsche Heide zu einem Entwicklungszentrum für die ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft ausbauen“, so Freiberg.

