Kreis Soest beteiligt sich am Müllverbrenner Interargem

Immer mehr westfälische Kommunen beteiligen sich an der Interargem GmbH. Wie der Kreis Soest heute bekannt gab, hat die 100-prozentige Kreistochter Eissport-, Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft (EVB) zum 1. Januar 2018 Geschäftsanteile in Höhe von 0,5 Prozent an der mehrheitlich den Stadtwerken Bielefeld gehörenden Müllverbrennungsgesellschaft erworben. Das hatte der Kreistag kurz vor Weihnachten beschlossen. Angaben zur Höhe des Kaufpreises wurden nicht gemacht.

Der Einstieg ist nicht nur eine Finanzbeteiligung, sondern hat auch strategische Gründe. So entsorgt der Kreis Soest ab diesem Jahr Teile seines Restmülls auch in der Interargem-Müllverbrennungsanlage in Bielefeld. Bisher ging der gesamte kommunale Abfall (ca. 23.000 Jahrestonnen) in die Müllverbrennungsanlage Hamm. Allerdings ist hier der Liefervertrag Ende 2017 ausgelaufen und das ab 2018 in Hamm gesicherte Anlieferungskontingent beläuft sich nur noch auf rund 11.000 Tonnen. Daher schloss der Kreis Soest bereits vor einem Jahr einen zusätzlichen Liefervertrag mit der MVA Bielefeld über die Entsorgung von jährlich 8.000 bis 12.000 Tonnen ab.

„Wir sind froh, mit der neuen Beteiligung und der damit verbundenen Belieferung zur nahe gelegenen Bielefelder Müllverbrennungsanlage strategisch die Weichen für die Zukunft gestellt zu haben", so EVB-Geschäftsführer Jürgen Schrewe. Neben der MVA Hamm, an der sich der Kreis Soest ab 2018 ebenfalls mit 5,05 Prozent beteiligt hat, verfüge der Kreis nun über ein weiteres Standbein für die Entsorgungssicherheit kommunaler Abfälle. Da die Interargem GmbH mit der MVA Hameln zudem noch über eine weitere Müllverbrennungsanlage verfüge, sei die Behandlung der kommunalen Abfälle aus dem Kreis Soest künftig auch in Revisions- und Stillstandszeiten gewährleistet.

