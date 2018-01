Heinz Entsorgung übernimmt Spedition Apex

Der bayrische Entsorger Heinz hat die in Hamburg und Bremen ansässige Apex GmbH Internationale Spedition mit Wirkung zum 1. Januar übernommen. „Mit der Apex GmbH bauen wir unser Leistungsspektrum in allen Bereichen der Transportwirtschaft aus und stärken unser internationales Geschäft“, erklärte Geschäftsführer Josef Heinz.

Apex wurde 1981 gegründet und beschäftigt den Angaben zufolge rund 70 Mitarbeiter. Das Unternehmen sei in den Bereichen Internationale Spedition, Schiffsanlieferung, Seefracht, Sondertransporte und Lagerhaltung tätig. Neben Skandinavien stünden auch der deutsche Binnenmarkt sowie die Länder West- und Nordeuropas im Fokus, heißt es weiter.

Sämtliche Arbeitsplätze und Standorte der Spedition sowie die Firmierung des Unternehmens sollen erhalten bleiben. Auch an dem Hauptsitz des Unternehmens in Glinde bei Hamburg will Heinz festhalten. Der bisherige Apex-Gesellschafter Dierk Schulz soll dem Unternehmen für einen erfolgreichen Übergang zur Verfügung stehen. Dies gelte auch für den zweiten Geschäftsführer Andreas Petersen.

Die Unternehmensgruppe Heinz beschäftigt laut eigenen Angaben an 13 Standorten in Ober- und Niederbayern rund 500 Mitarbeiter. Das Unternehmen setzte dabei im Jahr 2015 über 62 Mio € um – über 90 Prozent davon entfielen auf den Entsorgungsbereich, der Rest auf Logistikleistungen. Unter dem Strich stand dabei für 2015 ein Gewinn von 1,9 Mio €. Aktuellere Geschäftszahlen liegen von dem Unternehmen noch nicht vor.

