EEW plant in Premnitz Wirbelschichtlinie mit neuer Rostfeuerungsanlage zu ersetzen

Der Helmstedter Müllverbrenner EEW will in seiner Anlage im brandenburgischen Premnitz eine neue Rostfeuerungsanlage bauen. Das teilte das Unternehmen mit. Die neue Anlage soll die bestehende Wirbelschichtanlage ersetzen. Insgesamt will EEW rund 60 Mio € in den Standort investieren. Die Verbrennungskapazität in Premnitz steigt durch die Ersatzinvestition um 30.000 Tonnen auf dann insgesamt 300.000 Tonnen. Die endgültige Investitionsentscheidung muss der Aufsichtsrat noch fällen. Das Gremium stehe den Plänen jedoch „wohlwollend“ gegenüber, hieß es aus dem Konzern.

Das Unternehmen betreibt in Premnitz derzeit zwei Linien, eine Rostfeuerung und eine Wirbelschichtfeuerung mit zusammen 270.000 Tonnen Verbrennungskapazität für Ersatzbrennstoffe (EBS). Die zirkulierende Wirbelschichtfeuerung (ZWSF) ist nach Angaben des Unternehmens seit 2001 in Betrieb und kann 120.000 Tonnen EBS verbrennen. Die offiziell Energetische Verwertungsanlage für Ersatzbrennstoffe (EVE) genannte Rostfeuerungslinie betreibt EEW seit 2008 am Standort und kann derzeit 150.000 Tonnen Abfall verbrennen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte EEW beantragt, die Genehmigung für die Errichtung einer zweiten baugleichen Kraftwerkslinie der Rostfeuerungsanlage zu erneuern. Denn nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz verfällt eine Genehmigung, wenn eine Anlage mehr als drei Jahre lang nicht betrieben worden ist.

In Folge der niedrigen Verbrennungspreise hatte das Unternehmen die Genehmigung für die zweite EVE-Verbrennungslinie im Jahr 2011 verfallen lassen. Nachdem sich der Markt für die thermische Abfallverwertung in den vergangenen Jahren erholt hat, soll die Anlage nun doch gebaut und die Wirbelschicht-Linie dafür stillgelegt werden. EEW geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Genehmigung im zweiten Quartal dieses Jahres vorliegt.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.