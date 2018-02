Scholz will mit Übernahmen wieder wachsen

Der Stahlschrottrecycler Scholz will nach dem Einstieg der Chiho Environmental Group als neuer Eigentümerin sowie dem nahezu abgeschlossenen Restrukturierungsprozess künftig wieder verstärkt wachsen. Die Einbindung in die chinesische Loncin-Gruppe biete sowohl in finanzieller als auch operativer Hinsicht Synergiepotentiale und Wachstumschancen, erklärt die Konzernleitung im gestern veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2016. Aus der derzeit stattfindenden Marktkonsolidierung will Scholz gestärkt hervorgehen und im bestehenden Verdrängungswettbewerb über Akquisitionen und internes Wachstum neue Lieferanten und Kunden gewinnen.

Vor allem in Europa und den USA will der Konzern sein Präsenz ausbauen. Gleichzeitig soll der bessere Zugang zum asiatischen Markt genutzt werden. Insbesondere Lieferungen von Schrotten aus Europa und USA in Richtung Asien werden signifikant zunehmen, ist sich die Konzernleitung von Scholz sicher.

In den ersten zehn Monaten lagen die Absatzmengen allerdings noch unter den Erwartungen des Konzerns. So verkaufte Scholz von Januar bis Oktober insgesamt 5,4 Mio Tonnen Schrott bzw. schrottähnliche Waren und blieb damit vier Prozent unter Plan. Aufgrund der positiven Marktentwicklung im ersten Halbjahr 2017 hätten sich Umsatz und Rohertrag allerdings „signifikant über dem Plan“ entwickelt, heißt es in dem Bericht weiter. Auch bei den Gewinnkennzahlen spricht Scholz aufgrund des verbesserten Rohertrags von einer positiven Entwicklung.

Für das Gesamtjahr 2017 erwartet das Scholz-Management einen Anstieg der Absatzmengen gegenüber dem Vorjahr um rund eine Mio Tonnen auf etwa 7,0 Mio Tonnen. Die Umsätze sollen um mehr als ein Viertel auf 2,1 Mrd € steigen. Beim EBITDA wird mit einem Wert in Höhe von 88 Mio € gerechnet, so dass die Schwelle von 100 Mio € für die Auszahlung der „Besserungszahlung“ an die Anleiheinhaber wahrscheinlich erneut verfehlt wird. Unter dem Strich erwartet der Konzern für 2017 einen Jahresüberschuss von 28 Mio €.

Scholz-Eigenkapital wieder positiv

Unterdessen ist die bilanzielle Überschuldung des Konzerns aufgrund der umfangreichen Schuldenerlasse und Kapitalerhöhungen des neuen chinesischen Eigentümers sowie der bilanziellen Restrukturierungsmaßnahmen Geschichte. Laut vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen lag das Eigenkapital der Scholz Holding Ende Oktober bei 199 Mio €. Zum Jahresende 2016 musste der Konzern beim Eigenkapital noch eine Unterdeckung von 109 Mio € ausweisen. Ende 2015 belief sich die bilanzielle Überschuldung sogar noch auf 455 Mio €.

