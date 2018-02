Remondis und Verdi schließen Tarifvertrag für Nordrhein-Westfalen

Die Gewerkschaft Verdi kommt mit den Abschlüssen an Haustarifverträgen offenbar weiter voran. Durch zahlreiche Einzelkomponenten steigt das Tarifniveau für rund 3.300 Beschäftige in Nordrhein-Westfalen bis Mitte dieses Jahres dauerhaft um 4,5 Prozent. Der inzwischen von der Tarifkommission gebilligte Abschluss gilt für die Remondis-Unternehmen Rheinland und West sowie weitere Tochterunternehmen, für Remondis Assets & Services sowie Remondis IT Services. Er gilt ferner für die Unternehmen EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein, die EDG-Tochter Welge und die Hagener Umweltservice- und Investitionsgesellschaft (HUI), teilte Verdi mit.

Zum Tarifpaket gehören eine lineare Erhöhung der Entgelte rückwirkend zum 01.07.2017 um 2,3 Prozent und eine weitere lineare Erhöhung der Entgelte ab dem 01.07.2018 um 2,2 Prozent. Für die Beschäftigten gibt es zudem eine Einmalzahlung von 250 € für Januar bis Juni 2017.

Die von Verdi seit langem kritisierte Stufe 1 (80 Prozent Einstiegsentgelt) wird für alle Vergütungsgruppen gestrichen. Des Weiteren erfolgt mit Wirkung zum Jahresbeginn für alle Beschäftigten, die nach dem 01.04.2012 eingestellt wurden, ein einmaliger Stufenanstieg innerhalb ihrer Vergütungsgruppe.

Die Ausbildungsvergütung steigt unabhängig vom Ausbildungsjahr rückwirkend zum 1.7.2017 um jeweils 100 €. Darüber hinaus erhalten Auszubildende eine Einmalzahlung von 125 €.

Mit Streichung der Stufe 1 werden Verdi zufolge die geforderten Veränderungen in der Struktur der Entgelttabelle eingeleitet. Dies sei für Verdi allerdings nur ein erster Schritt. Mit Ablauf des nunmehr geschlossenen Tarifvertrages Mitte 2019 werde sich Verdi für weitere strukturelle Verbesserungen einsetzen.

