Kunststoffproblematik drückt bei Altgeräterecyclern weiter auf die Stimmung

Überwiegend ruhig und versorgt mit ausreichenden Mengen sind die E-Schrottrecycler in das neue Jahr gestartet. Aufgrund des noch ausgebliebenen Winters fiel der Rücklauf an Altgeräten im Januar besser aus als erwartet. Die Auslastung der Anlagen wurde daher mehrheitlich positiv bewertet. Auch die relativ konstanten Metallpreise wirkten sich beruhigend auf die Geschäfte aus, auch wenn die Verwerter von den kurzfristigen Preissteigerungen aufgrund von höheren Abschlägen der Hütten nur begrenzt profitieren konnten.

Die vom chinesischen Einfuhrstopp ausgelösten Probleme im Absatz von Kunststoffen aus dem E-Schrott bereiten der Branche aber weiterhin große Kopfschmerzen. Es bestehe bei nahezu allen Fraktionen Handlungsbedarf, heißt es. So seien auch Kunststoffsorten von Preisrückgängen betroffen, die bisher gar nicht nach China exportiert wurden. Insgesamt seien die dadurch erforderlichen Preiskorrekturen bisher nur begrenzt umgesetzt worden, beklagen einige Recycler. Durch die vorherrschenden Überkapazitäten in der Altgeräteaufbereitung seien die Mengen auf dem deutschen Markt weiterhin sehr umkämpft, so dass die notwendigen Anpassungen in den Preisen noch nicht überall erfolgt sind.

