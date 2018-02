Alttextilien: Weiterhin viel Sammelware am Markt

Mit saisonal vergleichsweise hohen, nach der Einschätzung mancher Marktteilnehmer sogar „exorbitant hohen“ Lagerbeständen an Originalware waren die Textilrecycler ins neue Jahr gestartet. Und auch im Januar sei bedingt durch die milde Witterung noch relativ viel Bekleidung in den Containern gelandet und „mehr als ausreichend“ Ware am Markt, heißt es im aktuellen Marktbericht des EUWID.

Insgesamt, so die überwiegende Sicht der Dinge, sei der Absatz an sortierter Bekleidung „gar nicht so schlecht“ oder „soweit in Ordnung“. Sollte der russische Markt stabil bleiben und sich das Afrikageschäft weiterhin etwas beleben, seien die Aussichten für das laufende Jahr „nicht so negativ“.

