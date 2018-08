Tönsmeier baut LVP-Sortieranlage in den Niederlanden

Die Tönsmeier-Gruppe aus Porta Westfalica plant den Bau und Betrieb einer Sortieranlage für Leichtverpackungen in den Niederlanden. Die rund 30 Mio € teure Anlage soll in Zwolle errichtet werden. Sie werde dem aktuellsten Stand der Technik entsprechen, der sich auch aus den Anforderungen des deutschen Verpackungsgesetzes ergibt, erklärte der Entsorger, der künftig zur Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm gehört.



In Zwolle will Tönsmeier - vorbehaltlich der noch ausstehenden Baugenehmigung - ab 2020 dann jährlich 100.000 Tonnen Leichtverpackungen, die in den Niederlanden anfallen, sortieren. Insgesamt sollen etwa 60 neue Arbeitsplätze entstehen.

Christian Kampmann, Geschäftsführer der Tönsmeier Wertstoffe, unterstreicht die Bedeutung der Investition: „Wir verarbeiten schon seit 2010 eine beträchtliche Menge niederländischer Verpackungen. Nach dem Gewinn einer Ausschreibung der Midwaste und der Combinatie Oost haben wir uns entschieden, das Material künftig in Zwolle zu bündeln.“ Bei der Auswahl des Standortes habe auch das gute Verhältnis zu den Kommunen der Region den Ausschlag gegeben. Eine pragmatische Verwaltung mit sehr kompetenten Ansprechpartnern habe diese Entscheidung im Nachgang bestätigt.