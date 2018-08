Suez erhält Aufträge in Schweden

Der französische Umweltkonzern Suez übernimmt die Müllabfuhr in den schwedischen Städten Malmö und Växjö. Die Aufträge laufen in 2019 an und haben eine Laufzeit von sieben bzw. neun Jahren, die jeweils um zwei Jahre verlängert werden kann. Suez beziffert ihren Gesamtwert auf rund 70 Mio €.

Die rund 250.000 Einwohner werden ihre Wertstoffe in neun Fraktionen trennen, berichtete das Unternehmen: Papier- und Kunststoffverpackungen, Metalle, Zeitungen und Zeitschriften, Bioabfälle, energiereiche Abfälle, klares und buntes Altglas sowie Gartenabfälle. Um die Logistik zu optimieren, wird Suez Sammelfahrzeuge mit vier Kammern einsetzen.