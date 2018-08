Otto Dörner exportiert nicht mehr nach Asien

Die Unternehmensgruppe Otto Dörner zieht infolge des chinesischen Importstopps für Altpapier und Altkunststoffe die Notbremse. Nach einem Beschluss der Gesellschafter wird die als Händler aktive Tochter Otto Dörner Recycling GmbH in Hamburg zum 30. September stillgelegt. In der Unternehmensgruppe werde kein Altpapier und Altkunststoff mehr nach Asien exportiert, informierte Geschäftsführer Tilmann Quensell. Der Entsorger geht davon aus, dass der Schritt nach jahrelangen erheblichen Verlusten die Gruppe stärken und das Risiko minimieren wird.

Die knapp 40 Mitarbeiter wurden informiert, dass ihre Arbeitsverträge fristgerecht gekündigt werden. Sie hätten jedoch sämtlich die Möglichkeit, sich innerhalb der Unternehmensgruppe bei der Otto-Dörner-Holding oder den Schwestergesellschaften zu bewerben.

Dörner zieht damit die Konsequenzen aus dem seit Herbst 2017 wirkenden Importverbot Chinas für Abfälle. Die Otto Dörner Recycling GmbH exportierte bislang über 90 Prozent der Mengen an Altkunststoffen und Altpapier nach China. Nach dem Ausfall Chinas würden andere Märkte wie Indien, Vietnam, Malaysia und Indonesien mit diesen Abfällen überschwemmt, was zu einem Verfall der Margen in diesem Geschäft geführt habe. Die Tochter habe zuletzt hohe Verluste verzeichnet. Alternativen, die den Wegfall dieses Exportgeschäftes mit China hätten kompensieren können, gibt es aus Sicht der Geschäftsführung nicht.

Otto Dörner Recycling hatte rund 20 Prozent der Mengen aus der Gruppe selbst und 80 Prozent der Wertstoffe in Norddeutschland und dem europäischen Ausland für die Vermarktung akquiriert. Die Otto Dörner Entsorgung werde künftig ihre Mengen an Altpapier und Altkunststoff an Verarbeiter und Händler vermarkten, hieß es.