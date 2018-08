Mensing übernimmt deutsche Lankhorst Recycling

Die Mensing-Gruppe in Hohenwestedt baut ihre Aktivitäten im Recycling von Folienabfällen aus. Die Tochter AFA Nord GmbH hat mit Wirkung zum 15. August die Lankhorst Recycling Deutschland GmbH mit Sitz in Niederlangen übernommen, erklärte Andreas Mensing auf Anfrage von EUWID.

Wie der Gesellschafter der TM Recycling weiter sagte, werde mit der Übernahme wieder ab sofort die Annahme von Agrarfolien gewährleistet. Zum Kaufpreis machte Mensing keine Angaben.

Lankhorst Recycling Deutschland wird den Angaben zufolge in LRD GmbH umbenannt und alle 20 Arbeitsplätze bleiben erhalten. Der neue Eigentümer kündigte Investitionen von 1,5 Mio bis 2,0 Mio in die Recyclingtechnik an, um die Produktivität deutlich zu steigern. Ziel sei es, in den nächsten zwei Jahren die Produktion auf monatlich 800 Tonnen LDPE-Regranulat auszuweiten. Aktuell werden 450 Tonnen Regranulat monatlich in Niederlangen erzeugt. Die TM-Gruppe sei dann künftig in der Lage, über 1.600 Tonnen LDPE-Regranulat im Monat dem Markt zur Verfügung zu stellen.