Deutsche EBS-Importe aus England deutlich gesunken

Die Betreiber deutscher Verbrennungsanlagen haben im zweiten Quartal 2018 aus England durchschnittlich nur noch 35.000 Tonnen EBS pro Monat importiert und damit halb so viel wie noch vor zwei Jahren. Aufgrund der derzeit angespannten Situation auf dem deutschen Verbrennungsmarkt könnten die deutschen EBS-Importe in den kommenden Monaten tendenziell weiter sinken.

2013 hatten deutsche Anlagenbetreiber begonnen, verstärkt Ersatzbrennstoffe aus Großbritannien zu importieren. In der Spitze stiegen die Importe von sogenanntem Refuse Derived Fuel (RDF) bzw. Solid Recovered Fuel (SRF) im Frühjahr 2016 auf über 70.000 Monatstonnen. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland der letzten Jahre und der damit verbundene Anstieg des nationalen Abfallaufkommens sowie die Entwicklung des Wechselkurses zwischen Euro und Pfund sorgten aber dafür, dass die EBS-Einfuhren aus UK zuletzt deutlich gesunken sind.

Gleichwohl ist der englische EBS-Exportboom noch nicht abgeflacht. Laut aktuell von der Environment Agency veröffentlichten Daten lagen die Gesamtausfuhren im ersten Halbjahr 2018 mit 1,56 Mio Tonnen EBS nur 130.000 Tonnen niedriger als im Vorjahreszeitraum. Rückgänge der Exportmengen nach Deutschland (minus 59.000 t auf 253.000 t) und in die Niederlande (minus 152.000 t auf 661.000 t) wurden durch einen Anstieg der Lieferungen vor allem nach Dänemark (plus 38.000 t auf 74.000 t), Norwegen (plus 16.000 t auf 101.000 t) und Zypern (plus 14.000 t auf 38.000 t) teils kompensiert.

Auch die britischen EBS-Ausfuhren nach Belgien, Bulgarien, Griechenland, Lettland und Polen sind angewachsen. Schwedens EBS-Importe aus UK lagen zwischen Januar und Juni 2018 bei 310.000 Tonnen und damit nur geringfügig unter dem Vorjahresniveau (313.000 t).