Verkauf bis 1. Juni einzige Chance für ELS

Ob es für die in finanzielle Schieflage geratene Europäische Lizenzierungssysteme GmbH (ELS) eine Zukunft gibt, wird sich bis Ende Mai entscheiden. Kann ELS nicht bis zum 1. Juni an einen Investor verkauft werden, dürfte das duale System der Bonner Ascon-Gruppe den Betrieb einstellen. Der vom Gericht eingesetzte vorläufige Sachwalter Rüdiger Weiß verbreitete gestern bei einer Tagung des Entsorgerverbandes BDE in Berlin weiter Zuversicht: „Es gibt Investoren, die ganz großes Interesse haben, das Unternehmen zu übernehmen. Das Verfahren ist relativ weit fortgeschritten, sonst hätte ich gesagt: macht zu.“

Laut Weiß, der seit dem 19. März als vorläufiger Sachwalter die Sanierung von ELS in Eigenverwaltung begleitet, haben 40 Interessenten eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreiben, darunter auch zehn Finanzinvestoren. Der größte Teil seien aber strategische Investoren aus Handel und Entsorgungswirtschaft. Bis Mitte Mai sollen verbindliche Angebote abgegeben werden. Der Verkauf sei die einzige Chance. Ein jahrelanges Verfahren mit Insolvenzplan werde es nicht geben. „Dann sind die Messen gesungen.“

Entsorger fragten in Berlin den Sachwalter, wie sicher die derzeitigen Zahlungen sind. Das Geld für die Leistungen vom 19. März bis Ende Mai sei garantiert, auch, wenn es nach dem 1. Juni nicht weiter gehe, meinte Weiß. Allerdings werden die Kommunen nach Worten des Insolvenzexperten derzeit keine Nebenentgelte von ELS bekommen. Aktuell sind die Zahlungen für das 1. Halbjahr fällig, ELS müsste 5,91 Prozent der Summe zahlen, was etwa 3,8 bis 4,0 Mio € wären. „Alles, was ich zusammenhalten kann, halte ich zusammen“, sagte Weiß. Die Nebenentgelte seien für die Systemfeststellung nicht relevant.

Entsorger waren sich im Gespräch mit EUWID nicht sicher, ob sie in den nächsten Wochen noch für ELS arbeiten werden. Mit Blick auf die Krise und die Forderungsausfälle dürfte ihre Reaktion auf die nun startende Ausschreibung der Sammelaufträge der dualen Systeme aber eindeutig ausfallen: „Das wird teurer“, sagte ein Entsorger. Auch die Verträge der Entsorger mit den dualen Systemen müssten sich ändern.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.