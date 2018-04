Verdi bestreikt BSR erneut

Die Gewerkschaft Verdi setzt wie angekündigt ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst fort. Heute wird die Berliner Stadtreinigung (BSR) von einem ganztägigen Streik betroffen sein, morgen dann nur einzelne Unternehmensteile, kündigte die BSR an. So werden an diesem Freitag und Samstag etwa die Hausmüll-, Bioabfall- und teilweise auch Wertstofftonnen nicht geleert.

Auch die Sperrmüllabfuhr fällt komplett aus. Zudem bleiben heute alle 15 Recyclinghöfe der BSR geschlossen, morgen sollen zwölf wieder regulär geöffnet sein.

Bereits vor zwei Wochen waren die BSR betroffen von Arbeitsniederlassungen der Gewerkschaft. Damals blieben allerdings nur die Recyclinghöfe in der Hauptstadt am Wochenende geschlossen.

Verdi und der Beamtenbund fordern für die 2,3 Mio Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 € mehr pro Monat. Zudem sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 € pro Monat erhöht werden. Die Arbeitgeber lehnen den geforderten Mindestbetrag ab und haben auch in der zweiten Runde am 12. März kein Angebot vorgelegt.

Die abschließende Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst ist für den 15. und 16. April angesetzt – bis dahin hatte Verdi bereits vor Ostern noch weitere Streiks angekündigt.

