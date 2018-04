Petra Zieringer neue VDM-Präsidentin

Der Verband Deutscher Metallhändler (VDM) hat vergangene Woche im Rahmen seiner Mitgliederversammlung in Wien Petra Zieringer zu seiner neuen Präsidentin gewählt. Sie übernimmt das Amt von Thomas Reuther, der den Verbandsvorstand nach 15 Jahren verlässt. Zieringer ist bereits seit 1999 Geschäftsführerin der Zirec Kabelaufbereitungs-GmbH in Bensheim und führt das Familienunternehmen aktuell in dritter Generation. Zuvor war sie auch für Berzelius Umweltservice tätig.

„Es sollte uns in Zukunft wieder mehr um das persönliche Miteinander und direkte Kommunikation gehen. Nicht nur, dass Fachliches so schneller geregelt und Kontroversen gelöst werden können - auch vergisst man in der Flut von Nachrichten, Gesetzen, Vorgaben und Reglements, dass es am Ende um Menschen geht. Dies gilt sowohl für den geschäftlichen wie für den politischen Austausch – ein Fokus auf mehr Respekt, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit ist in jedem Fall ein Mehrwert für die Gesellschaft“, erklärte Zieringer nach ihrer Wahl.

Von 2000 bis 2003 war sie bereits stellvertretende Leiterin der Qualitätsgemeinschaft Kabelzerleger. 2012 wurde Zieringer erstmals in den Vorstand des VDM gewählt wo sie für Kabelrecycling und die Leitung der Metallakademie verantwortlich ist, teilte der Verband weiter mit.

Neben Petra Zieringer wurden im VDM-Vorstand auch Michael Diekmann (Wachtmann Rohstoffhandel GmbH), Marion Finney (Aurubis AG), Peter Kasimir (Curef GmbH Metall- und Kunststoffhandel), Dieter Likuski (Wilhelm Grillo Handelsgesellschaft mbH), Helmuth Nagl (Salzburger Metall & Kabelverwertungsges.m.b.H.), Heiko Neuffer (Otto Müller GmbH) und Michael Planger (Wilhelm Raven Euro-Metall GmbH) bestätigt. Neu in das Gremium wurden Murat Bayram (EMR European Metal Recycling GmbH), Achim Lindhorst (Siegfried Jacob GmbH & Co. KG) sowie Marc Thompson (GMH Stachow-Metall GmbH) gewählt.

