MVV übernimmt Dresdner Bioabfallvergärungsanlage

Der Mannheimer Energieversorger MVV übernimmt eine Bioabfallvergärungsanlage des zur Eggersmann-Gruppe gehörenden Entsorgungsfachbetriebs Kompotec in Dresden-Klotzsche. Die Eggersmann-Gruppe mit Sitz in Marienfeld (Ostwestfalen-Lippe) hat die Anlage 2017 in Betrieb genommen und betrieben, teilte MVV mit.

Mit einer Kapazität von 31.000 Tonnen pro Jahr wird in der Anlage in der Nähe des Dresdner Flughafens aus den Bioabfallmengen aus der sächsischen Landeshauptstadt sowie dem benachbarten Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal Biogas gewonnen, das in zwei Blockheizkraftwerken für die Stromproduktion genutzt wird. Zum Kaufpreis haben die beiden Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

Für MVV ist es die erste Biogasanlage, in der Bioabfälle zur Vergärung eingesetzt werden. In den vier bestehenden Anlagen der MVV in Sachsen-Anhalt kommen lediglich Substrate aus der Landwirtschaft zum Einsatz.

