Geiger übernimmt Ersatzbaustoffhersteller GDB und ABGM

Die auf die Entsorgung mineralischer Abfälle spezialisierte Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG erweitert ihr Geschäft in Sachsen-Anhalt. Wie die Oberstdorfer Unternehmensgruppe mitteilt, übernimmt Geiger die in Bad Lauchstädt ansässigen Firmen Abfallbehandlungsgesellschaft Mitte mbH (ABGM) sowie die Gesellschaft für Deponie- und Bergbauersatzbaustoffe mbH (GDB). Die Unternehmen, die zusammen rund 20 Mitarbeiter beschäftigen, betreiben Anlagen, die durch Konditionierung und Homogenisierung mineralischer Abfälle Deponie- und bergbaulich verwertbare Ersatzbaustoffe herstellen.

Bereits seit einigen Jahren arbeiten ABGM und GDB mit der Geiger-Tochterfirma GTS, einem Versatzbergwerk im sachsen-anhaltischen Teutschenthal zusammen. Mit der Übernahme des Standorts in Bad Lauchstädt investiert Geiger den Angaben zufolge nun in die Marktraumerweiterung in Mittel-, Ost- und Norddeutschland.

Alle drei Firmen – ABGM, GDB und GTS – sollen künftig unter der Führung der Geiger Unternehmensgruppe eng zusammenarbeiten. Auch im Firmennamen werde sich die Zugehörigkeit der ABGM und GDB zur Geiger Unternehmensgruppe widerspiegeln. Künftig werden sie als Geiger Mineralstoffbehandlung GmbH & Co. KG am Markt auftreten.

