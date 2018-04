EEW setzt 2017 rund 541 Mio € um

Der Müllverbrenner EEW hat im Geschäftsjahr 2017 etwa 541 Mio € umgesetzt. Wie der chinesische Mutterkonzern Beijing Enterprises Holdings Limited (BEHL) Ende März berichtet hat, lagen die Erlöse von EEW im vergangenen Jahr bei 4,8 Mrd Hongkong-Dollar.

Laut EEW liegen die in Südostasien berichteten Umsatzerlöse dem durchschnittlichen Umrechnungskurs des Euro zum Hongkong-Dollar (HKD) für 2017 (1 € = 8,8649 HKD) zugrunde. Gegenüber 2016, als EEW laut Konzernbericht 524 Mio € umgesetzt hatte, stiegen die Erlöse damit um etwa drei Prozent.

Der moderaten Steigerung des Umsatzes steht ein leicht gesunkener Durchsatz gegenüber. Denn laut BEHL hat EEW im vergangenen Jahr 4,55 Mio Tonnen Abfall verbrannt. Damit liegt der Durchsatz leicht unter dem Niveau des Vorjahres, als EEW 4,58 Mio Tonnen Abfall behandelt hatte. Der Stromabsatz ist ebenfalls leicht von knapp 1,7 TWh auf etwas mehr als 1,6 TWh gesunken.

Konzentration auf neue Wachstumsfelder

EEW zeigte sich in einer Stellungnahme gegenüber EUWID mit dem Ergebnis zufrieden. „Wir wissen aber auch, dass sich eine Marktsituation sehr schnell ändern kann. Deshalb beobachten wir die Märkte sehr genau, um gegebenfalls proaktiv handeln zu können“, sagte das Mitglied der Geschäftsführung und CFO der EEW Energy from Waste GmbH, Markus Hauck. „2018 wird und ist für uns ein spannendes Jahr, insbesondere konzentrieren wir uns auf neue Wachstumsfelder wie die thermische Verwertung von Klärschlamm und den Ausbau unserer Energievermarktung“, so Hauck weiter.

