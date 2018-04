China kündigt Importverbote für weitere Abfälle an

China wird die Einfuhr von 32 weiteren Arten von Sekundärrohstoffen in den nächsten beiden Jahren verbieten. Ab dem 31. Dezember 2018 werde die Einfuhr von 16 Abfallkategorien nicht mehr zulässig sein, darunter „komprimierter Altautoschrott“ und Schiffe zur Abwrackung. Dies teilte das Umweltministerium mit.

Ein Importverbot für 16 weitere Materialströme, darunter Edelstahlschrott, soll am 31. Dezember 2019 in Kraft treten.

„China hat beschlossen, die Einfuhr von Abfällen, die durch einheimische Ressourcen ersetzt werden können, vor Jahresende 2019 einzustellen.“ Das Land habe in den 1980er Jahren mit dem Import von Abfällen als Rohstoffquelle begonnnen und sei seit Jahren der größte Sekundärrohstoffimporteur der Welt. Abfälle können „schädliche Bestandteile“ enthalten, wenn sie nicht korrekt entsorgt werden, so das Ministerium in seiner Mitteilung.

