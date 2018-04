CCR steigert Sammelquote bei Altbatterien auf über 50 Prozent

Das herstellereigene Batterierücknahmesystem CCR Rebat hat seine Sammelmengen im letzten Jahr deutlich ausgebaut. Mit 4.200 Tonnen Altbatterien wurden 2017 etwa 500 Tonnen mehr erfasst als im Jahr zuvor. Die Sammelquote erhöhte sich um rund fünf Prozentpunkte auf 50,1 Prozent, teilte das System mit. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestquote liegt bei 45 Prozent.

Die Steigerung der zurückgenommenen Menge an Altbatterien begründet CCR Rebat mit der Aufnahme neuer Sammelstellen. Das Rücknahmesystem verfügt nach eigenen Angaben aktuell über mehr als 15.000 Sammelstellen in ganz Deutschland. Dazu zählen neben den sogenannten freiwilligen Sammelstellen – in Supermärkten, Ämtern oder Behörden – auch immer mehr gesetzlich mit der Batteriesammlung beauftragte öffentlich-rechtliche Einrichtungen wie Wertstoffhöfe. Nach Einschränkungen im Service-Angebot der Stiftung GRS sei das Interesse an den rein herstellerfinanzierten Systemen spürbar gestiegen, berichtet CCR Rebat weiter.

Dem System gehören gegenwärtig über 300 Hersteller bzw. Inverkehrbringer von Gerätebatterien an. Diese finanzierten die Sammlung und Verwertung der Batterien, welche in den über 90.000 von CCR REBAT gestellten Sammelbehältern landen.

Für die kommenden Jahre erwartet das Rücknahmesystem weiter wachsende Mengen. Weitere „namhafte“ Hersteller hätten den Wechsel zu CCR Rebat ab den Berichtsjahren 2018 bzw. 2019 bereits vollzogen.

