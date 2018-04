Alba kooperiert mit italienischem Altgeräterücknahmesystem

Interseroh Austria hat sich mit 40 Prozent am operativen Geschäft des italienischen Altgeräterücknahmesystems Remedia beteiligt. Die Beteiligung wurde im Wege einer Kapitalerhöhung erworben, teilte der Alba-Konzern mit. Es bestehe zudem die Option, die Anteile zu einem späteren Zeitpunkt noch weiter zu erhöhen.

Für Interseroh Austria bedeute die Beteiligung an der Remedia TSR „eine weitere Expansion in neue Kernmärkte“ und stelle gleichzeitig die größte Investition seit der Gründung des Unternehmens 1997 dar. „Diese Transaktion ist eine Investition von hohem strategischen Wert, die uns einen Platz in der ersten Reihe bei der EAG-Sammlung in Italien sichert“, so der für die Kooperation hauptverantwortliche Geschäftsführer Martin Ulke.

Laut Alba erzielt die Remedia TSR einen Jahresumsatz von 25 Mio €. Im Logistikbereich arbeitet das Rücknahmesystem mit 250 Partnern zusammen, beim Recyclingbereich kooperiert Remedia mit 30 Unternehmen. Im vergangenen Jahr hat das System in ganz Italien insgesamt rund 100.000 Tonnen alter Elektro- und Elektronikgeräte gesammelt. Zu den Gesellschaftern des Konsortiums gehören namhafte Hersteller wie zum Beispiel Apple, Samsung, Siemens und Panasonic.