Veolia will deutsches Entsorgungsgeschäft ausbauen

Der französische Umweltkonzern Veolia will sein Entsorgungsgeschäft in Deutschland in den nächsten Jahren deutlich ausbauen. Man strebe eine gute Mischung aus organischem und akquisitorischem Wachstum an, erklärte Matthias Harms, Chef von Veolia Umweltservice, im Gespräch mit EUWID. Die notwendigen Investitionsmittel stünden zur Verfügung, da man die jüngsten Erfolge der deutschen Tochter registriert habe und sich die finanziellen Möglichkeiten im Gesamtkonzern in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hätten.

Dabei sollen im deutschen Entsorgungsgeschäft vor allem die Kernaktivitäten erweitert werden, aber auch Nischengeschäfte sind für Veolia interessant. Bei der Bewertung potenzieller Übernahmekandidaten steht die Ergänzung des bisherigen Standortnetzes sowie der Kernbereiche des Geschäfts im Vordergrund. „Alles was zur Verdichtung der Standorte beiträgt oder zu unseren Kernkompetenzen passt, ist für uns interessant“, so Harms. Um sowohl organisch als auch anorganisch zu wachsen, sollen Kernkompetenzen ausgebaut, die regionale Präsenz gestärkt und Nischen mit Wachstumspotenzial besetzt werden.

Die Eurologistik-Gruppe hat die Kriterien dieser Wachstumsstrategie offenbar erfüllt. Veolia hat die Übernahme der vor allem in der Ersatzbrennstoffherstellung tätigen Unternehmensgruppe in der vergangenen Woche abgeschlossen – die Freigabe durch das Bundeskartellamt erfolgte bereits Anfang des Monats.

Den ausführlichen Bericht zur Wachstumsstrategie von Veolia auf dem deutschen Entsorgungsmarkt sowie zu den Hintergründen der Eurologistik-Übernahme lesen Sie in EUWID Recycling und Entsorgung 38/2017.

