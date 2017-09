Trimet-Recyclingsparte kann Umsatz um zehn Prozent steigern

Der Essener Aluminiumproduzent Trimet hat mit seinem Geschäftsfeld Recycling im Geschäftsjahr 2016/17 (1. Juli bis 30. Juni) mehr Umsätze erzielt. Laut dem heute veröffentlichten Konzernbericht der Trimet Aluminium SE erhöhten sich die mit dem Aluminiumrecycling und dem Handel mit NE-Metallen erwirtschafteten Außenumsätze von 168,0 auf 184,7 Mio €. Auf eine Darstellung der Ergebniszahlen der einzelnen Unternehmenssparten wurde wie in den Vorjahren verzichtet.

Wie es heißt, produzierten beide Recyclingwerke des Unternehmens erneut an der Kapazitätsgrenze. Das Werk in Gelsenkirchen konnte trotz anhaltender Umbaumaßnahmen im Lagerbereich durch Prozessoptimierungen die Gesamtkapazität an Gussmasseln sogar nochmals um zehn Prozent steigern. Der Flüssigaluminiumanteil in Gelsenkirchen belief sich auf etwa 45 Prozent. Das zweite Recyclingwerk in Harzgerode erreichte im Geschäftsjahr 2016/17 einen noch deutlich höheren Flüssiganteil von 85 Prozent, was auf der engen Verzahnung mit den angeschlossenen Trimet-Druckgussaktivitäten beruht. Zusammengenommen produzierten die Werke rund 235.000 Tonnen Recyclingaluminium.

Insgesamt sei das Marktumfeld allerdings schwierig. Zwar konnte der für die Aluminiumindustrie bedeutsame Automobilmarkt auch in 2016 seine Dynamik sowohl in Westeuropa als auch in den USA und in China fortsetzen, was sich in einer stabilen Nachfrage nach Aluminium-Umschmelzlegierungen ausdrückte. Doch durch die kontinuierlich zurückhaltende Zinspolitik in Europa und in den USA hätten insbesondere private Equity Unternehmen weiterhin in Recyclingkapazitäten investiert und so das Angebot an Sekundärlegierungen sehr stark erhöht. Außerdem würden bei den Automobilisten vermehrt Umschmelzkapazitäten aufgebaut, was zu einem geringeren Zukaufvolumen führe.

Der dadurch bedingte Preisverfall für Umschmelzlegierungen habe auch durch den Rohstoff Aluminiumschrott nicht kompensiert werden können. Der typische Verkäufermarkt für Schrotte befinde sich nach wie vor in einem Nachfrageüberhang, wodurch die Umarbeitungsmargen nur bedingt gehalten werden konnten.

Diese Entwicklung gelte jedoch nicht für den Schrott der Aluminiumknet- bzw. Primärlegierungen. Durch die direkte Anbindung dieser Rohstoffe an die LME, die im abgelaufenen Geschäftsjahr signifikant gestiegen ist, konnte insbesondere der Schrotthandel einen großen Anteil seiner Lagerbestände veräußern. Dies sorgte vor allem bei den Trimet-Hüttengießereien in Essen und Saint-Jean-de-Maurienne für einen erhöhten Schrotteinsatz und somit zu einer erheblichen Effizienzsteigerung.

