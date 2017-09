Klärschlamm-Mitverbrennung in deutschen Zementwerken steigt auf fast 500.000 Tonnen

Die deutsche Zementindustrie hat auch im Jahr 2016 ihren Energiebedarf überwiegend mit alternativen bzw. sekundären Brennstoffen (SBS) gedeckt. Nach aktuellen Zahlen des Vereins Deutscher Zementwerke (VDZ) lag der SBS-Anteil am gesamten Brennstoffenergieeinsatz im letzten Jahr bei 64,8 Prozent, verglichen mit 64,6 Prozent im Vorjahr und 63,4 Prozent im Jahr 2014.

Absolut setzte die Branche bei steigenden Produktionszahlen rund 3,23 Mio Tonnen Sekundärbrennstoffe ein und damit rund 50.000 Tonnen mehr als im Jahr zuvor. Auffällig ist dabei die vermehrte Mitverbrennung von Klärschlamm, die mittlerweile ein Volumen von fast 500.000 Jahrestonnen erreicht hat.

Laut den letzte Woche vom VDZ veröffentlichten Umweltdaten produzierte die deutsche Zementindustrie im letzten Jahr mit ihren 22 Unternehmen in 53 Werken etwa 32,7 Mio Tonnen Zement – ein Plus von 1,5 Mio Tonnen. Den gesamten, vor allem für das Brennen des Zementklinkers im Berichtsjahr benötigten Energiebedarf beziffert der VDZ auf 91,2 Mio Gigajoule (GJ).

Davon steuerten alternative Brennstoffe mit 59,1 Mio GJ rund 900.000 GJ mehr bei als noch 2015. Für die restlichen 32,1 Mio GJ wurden fossile Brennstoffe wie Braun- und Steinkohle eingesetzt – der Energiebeitrag stieg hier um rund 200.000 GJ.

Fast 1,9 Mio Tonnen Industrie- und Gewerbemüll mitverbrannt

Wichtigster Einsatzstoff unter den alternativen bzw. Sekundärbrennstoffen waren wie in den Vorjahren Fraktionen aus Industrie- und Gewerbeabfällen. Gegenüber dem Vorjahr sind hier die Einsatzmengen leicht von 1,87 Mio auf 1,89 Mio Tonnen gestiegen.

Dahinter, auf Platz zwei der am häufigsten verwendeten Sekundärbrennstoffe, befindet sich Klärschlamm. Hier ist in den letzten Jahren ein deutlicher Anstieg der Einsatzmengen um zuletzt über 80.000 Tonnen auf 463.000 Tonnen im Jahr 2016 zu beobachten. Ebenfalls im Vorjahresvergleich stark gestiegen ist die Mitverbrennung von Altöl. Im letzten Jahr wurden hiervon rund 66.000 Tonnen in Zementwerken mitverbrannt.

