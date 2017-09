Augustin weiht Standort in Friesland ein

Der Emsländer Entsorger Augustin aus Meppen hat vorige Woche im Jade-Weser-Park in Schortens seine neue Wertstoff- und Logistikhalle offiziell eingeweiht. Damit ist das Unternehmen im Nordwesten nun an elf Standorten präsent. Im Jade-Weser-Park hatte Augustin vor zwei Jahren ein 11.000 Quadratmeter großes Gelände erworben und dort nun eine etwa 1.800 Quadratmeter große Halle zum Umschlag von Kunststoffen, Holz, Altpapier und Grünabfall errichtet.

Die Abfälle und Wertstoffe werden in der neuen Halle getrennt, vorsortiert und vorbehandelt und zur weiteren Verwertung an Gewerbeabfall-Sortieranlagen, Papierfabriken oder Biomasseheizkraftwerken verladen. Augustin verfügt am Standort über eine Option auf eine Erweiterungsfläche der gleichen Größenordnung.

Das Familienunternehmen beschäftigt an seinen Standorten rund 500 Mitarbeiter und ist seit 70 Jahren Partner für Industrie, Kommunen und Gewerbe. Die Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb sowie und Abnahme nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für den neuen Standort in Friesland erfolgte ebenfalls vorige Woche. Zu Jahresbeginn war die Augustin Entsorgung Friesland GmbH & Co. KG in Schortens gegründet worden.

