Abfallexperten von CDU und SPD holen Direktmandate

Die bisherigen Berichterstatter der Bundestagsparteien für die Abfallwirtschaftspolitik werden dem Parlament überwiegend auch nach der Wahl angehören. So gewannen Thomas Gebhart von der CDU und Michael Thews von der SPD in ihren Wahlkreisen die Direktmandate. Ralph Lenkert von den Linken musste sich bei der Direktwahl zwar geschlagen geben, wird aber aufgrund seiner guten Position auf der Landesliste in den neuen Bundestag einziehen. Für Peter Meiwald von den Grünen hat es hingegen nicht gereicht, er wird dem Parlament in der kommenden Legislaturperiode nicht angehören.

Thomas Gebhart holte im Wahlkreis Südpfalz über 40 Prozent der Erststimmen und konnte damit seinen Konkurrenten von der SPD deutlich schlagen. Deutlich knapper fiel der Sieg bei Michael Thews aus. Der SPD-Vertreter gewann das Direktmandat im Wahlkreis Hamm-Unna II mit einem hauchdünnen Vorsprung: Auf Thews entfielen 36 Prozent der Erststimmen, sein Konkurrent von der CDU erhielt 35 Prozent.

Ralph Lenkert holte im neuen Wahlkreis Jena-Sömmerda-Weimarer Land I rund 21 Prozent der Erststimmen für die Linken. Er musste sich damit dem CDU-Kandidaten geschlagen geben, der auf 29 Prozent kam. Da Lenkert aber auf der Thüringer Landesliste der Linken den zweiten Platz belegte, wird er dem Parlament auch weiterhin angehören.

Peter Meiwald von den Grünen konnte zwar seinen Anteil bei den Erststimmen im Wahlkreis Oldenburg-Ammerland mit elf Prozent konstant halten. Da er aber nur auf Platz acht der Grünen-Landesliste in Niedersachsen platziert war, reicht es für ihn nicht für einen Wiedereinzug in Bundestag.

