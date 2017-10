Die Schweizer könnten mehr Bioabfälle getrennt sammeln. Zu diesem Ergebnis kommt das Zentrum für Ressourceneffizienz (ZEF) der Fachhochschule Nordwestschweiz in einer Studie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt. Die Sammelquote beträgt derzeit gesamtschweizerisch etwa 45 Prozent.

Der Ausbau könne jedoch nicht wesentlich "in die Breite" geschehen, schreiben die Autoren in ihrem Fazit. Denn in der Schweiz wird bereits jetzt fast flächendeckend Bioabfall getrennt gesammelt. Vielmehr müssten die bestehenden Systeme "in der Tiefe" verbessert werden. Eine entsprechende Optimierung müsse daher auf Gemeindeebene erfolgen.

Ein Instrument für Sammelmengen sehen die Wissenschaftler unter anderem in den Abfallgebühren. Hier sollte das Verursacherprinzip durch einen möglichst hohen Anteil der Vollkosten durch mengenabhängige Gebühren gedeckt werden, empfehlen die Wissenschaftler. Der Anteil sollte bei mindestens 50 Prozent liegen. Die übrige Finanzierung sollte explizit in keinem Zusammenhang mit den separat gesammelten Bioabfällen stehen, beispielsweise über pauschale Abfallgebühren. Eine nicht nachvollziehbare Kopplung der Gebühren beispielsweise an den Wasserverbrauch oder an die Wohnfläche - was einige Kommunen in der Schweiz den Studienautoren zufolge praktizieren - sollte hingegen vermieden werden.

Ein ausführlicher Artikel zu der Studie erscheint in Ausgabe 44/2017 von EUWID Recycling und Entsorgung.

