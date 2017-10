Indien will Einfuhrzoll für Stahlschrott aufheben

Das Stahlministerium Indiens ist für eine Abschaffung des Einfuhrzolls auf Stahlschrott in Höhe von 2,5 Prozent und steht in entsprechenden Verhandlungen mit dem Finanzministerium. Dies berichteten der indische Stahlminister Ch. Birender Singh und weitere Vertreter des Ministeriums Mitte Oktober auf der Herbsttagung des internationalen Recyclingindustrieverbands BIR (Bureau of International Recycling) in Neu Delhi.

Bevor es tatsächlich zu der Abschaffung des Zolls kommt, sind jedoch noch einige Aspekte mit dem Finanzministerium zu klären, wie Shri Sunil Barthwal berichtete, Joint Secretary des Stahlministeriums. Und auch ob eine eventuelle Aufhebung von Dauer sein wird, ist nicht sicher.

Zwar wird die Vergünstigung nach Aussage von Aruna Sharma, Secretary des Stahlministeriums, gewährt werden, solange die Importabhängigkeit Indiens in Bezug auf Stahlschrott besteht, um das Material erschwinglicher zu machen. Falls aber in der Zukunft das Szenario eintrete, dass ausreichend Stahlschrott aus dem Inland verfügbar sei, werde man sich „definitiv“ wieder mit dem Thema befassen und wieder einen Einfuhrzoll einführen, kündigte Aruna Sharma, Secretary des Stahlministeriums, auf der Tagung an. Allerdings geht er davon aus, dass durch den angestrebten Ausbau der Stahlproduktion der Bedarf für Schrottimporte von aktuell sieben Mio Tonnen jährlich auf rund zehn Mio Tonnen im Jahr steigen wird.

