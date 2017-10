Erste Baumaßnahme für neue Bioabfallvergärungsanlage in Sinsheim

Für den Bau der neuen Bioabfallvergärungsanlage der AVR BioTerra GmbH & Co. KG auf der Deponie in Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis hat die Stadt jetzt die Freigabe für die Baufeldvorbereitung erteilt. Damit könne das abschüssige Gelände im Bereich des Anlagenstandortes im Mittel um etwa anderthalb Meter aufgefüllt werden, um eine ebene Geländestruktur für die Bodenplatte der späteren Bioabfallvergärungsanlage herzustellen, teilte die AVR mit.

Die ab dieser Woche anlaufenden Arbeiten sollen rund drei bis vier Monate benötigen, bevor im März 2018 dann der offizielle Baubeginn nebst obligatorischem Spatenstich erfolgen wird. Das Investitionsvolumen beziffert das Unternehmen auf rund 45 Mio €.

In der Anlage sollen ab 2019 die Inhalte der BioEnergieTonne verwertet werden, die seit 2012 im Rhein-Neckar-Kreis eingesammelt wird. Deren Menge von über 40.000 Jahrestonnen in 2014/15 soll langfristig auf 60.000 Tonnen pro Jahr steigen. Hinzu kommen noch rund 5.000 Jahrestonnen krautige Grünabfälle. Die Abfälle werden in der Anlage vergoren, getrocknet und anschließend von der AVR BioTerra GmbH & Co. KG als gütegesicherter, zertifizierter Frischkompost an die hiesige Landwirtschaft und den regionalen Gartenbau vermarktet.

Aus einer europaweiten Ausschreibung ist Remondis als AVR-Partner hervorgegangen, der mit 49 Prozent an der AVR BioTerra beteiligt ist. 51 Prozent verbleiben beim Rhein-Neckar-Kreis. Remondis wird die Bioabfallvergärungsanlage als Generalübernehmer zu einem vertraglich vereinbarten Festpreis errichten.

