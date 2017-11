Verdi und Suez Süd einigen sich auf neuen Tarif

Im Tarifkonflikt zwischen Verdi und Suez Süd haben die Tarifpartner eine Einigung erzielt. Die Beschäftigten erhalten rückwirkend zum 1. August 2017 zwei Prozent mehr Geld, eine weitere Erhöhung um nochmals zwei Prozent folgt zum 1. August 2018. „Uns war es wichtig, eine tabellenwirksame Erhöhung durchzusetzen. So leisten wir einen Beitrag dazu, dass die Beschäftigten nicht nur jetzt mehr in der Tasche haben, sondern auch später mehr von ihrer Rente“, sagte Christian Hartard, Verdi-Verhandlungsführer für Rheinland-Pfalz.

Auszubildende erhalten für das laufende Jahr 275 € mehr. In 2018 weitere 150 €. Die Laufzeit des Tarifvertrages endet am 31. Dezember 2018. Neben der Gehaltserhöhung erhalten die Beschäftigten zwei Einmalzahlungen in Höhe von 150 € netto als "Erholungsbeihilfe" und weitere 125 € brutto.

Der Einigung waren Warnstreiks vorausgegangen. Während des letzten Warnstreiks in Heilbronn bat die Geschäftsführung kurzfristig zu weiteren Gesprächen und einem Verhandlungstermin. „Die Streiks haben offenkundig Wirkung gezeigt,“ so Angelo Bonelli, Verdi-Verhandlungsführer von Baden-Württemberg.

