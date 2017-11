MHKW Rothensee verlängert EBS-Liefervertrag aus England

Trotz der in den letzten Jahren steigenden Abfallmengen auf dem deutschen Markt setzt das Müllheizkraftwerk Rothensee zur Anlagenauslastung auch künftig auf Ersatbrennstoff-Importe aus England. Wie der britische Abfallhändler Waste 2 Resource Ltd. am Montag mitteilte, wurde mit der EEW-Tochter ein neuer 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen.

Angaben zur jährlichen Liefermenge wurden nicht gemacht. Bereits seit 2014 beliefert Waste 2 Resource das MHKW Rothensee mit so genanntem Refuse Derived Fuel (RDF). Erst kürzlich hat das MHKW Rothensee einen weiteren neuen 10-Jahres-Liefervertrag mit dem britischen Unternehmen Andusia Recovered Fuels Ltd. abgeschlossen.

Das 2005 in Betrieb gegangene Müllheizkraftwerk in Magdeburg zählt mit einer Jahreskapazität von 650.000 Tonnen zu den größten thermischen Abfallbehandlungsanlagen Deutschlands. An der Betreibergesellschaft MHKW Rothensee GmbH sind die EEW Energy from Waste GmbH mit 51 Prozent und die SWM Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG mit 49 Prozent beteiligt. Zur Auslastung der Anlage setzt das Unternehmen seit einigen Jahren in kleineren Mengen auch auf Abfalllieferungen aus England. 2016 summierten sich die EBS-Einfuhren aus England laut Angaben der britischen Umweltbehörde Environment Agency auf ca. 6.400 Tonnen. In den ersten neun Monaten 2017 waren es 5.800 Tonnen.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice