Anlagenbauer Martin und CNIM wollen gemeinsam asiatischen Müllverbrennungsmarkt erschließen

Die Anlagenbauer Martin und CNIM wollen ihre Kompetenzen im Markt für die energetische Verwertung von Abfall und Biomasse noch stärker bündeln und so gemeinsam den süd- und südostasiatischen Markt erschließen. Hierzu gründeten die Unternehmen aus München und Paris eine neue Gesellschaft in Indien. Diese soll schlüsselfertige Lösungen für öffentliche und private Auftraggeber erarbeiten.

Bereits seit mehr als 50 Jahren arbeiten die Martin GmbH für Energie- und Umwelttechnik und die französische CNIM-Gruppe bei der Entwicklung von Abfallverbrennungstechnologien zusammen. Durch das neu gegründete, zu gleichen Teilen gehaltene Joint Venture CNIM Martin Pvt. Ltd. mit Sitz in Chennai im indischen Bundesstaat Tamil Nadu werde diese Partnerschaft weiter gestärkt, erklärt Martin in einer Mitteilung. Aus Sicht von CNIM-Vorstandsvorsitzendem Nicolas Dmitrieff bietet der asiatische Markt für beide Unternehmen „ein hohes Entwicklungspotenzial“.

Das Gemeinschaftsunternehmen werde die gesamte Bandbreite an Kompetenzen von CNIM und Martin in den Bereichen Konzeptionierung, Bau und Lieferung von schlüsselfertigen Abfallbehandlungs- und Biomasseanlagen und Technologien zur Abgasreinigung sowie in Sachen Servicedienstleistungen zur Steigerung der energetischen Leistungsfähigkeit und Umweltfreundlichkeit abdecken. In den süd- und südostasiatischen Zielmärkten wollen beide Partner ihr breit gefächertes Dienstleistungs- und Technologieportfolio entsprechend den Gegebenheiten der Branche vor Ort einsetzen und gleichzeitig bewährte Umweltstandards einhalten.

