UBA fördert Recycling von Shredderleichtfraktion

Das Umweltbundesamt fördert in Brandenburg ein Verfahren zum Recycling von Shredderleichtfraktionen aus Altautos und Elektroschrott. Mit der neuen modular aufgebauten Anlage der Remine GmbH, einer Tochter der TSR Recycling GmbH & Co. KG, sollen 20 Prozent der Schredderleichtfraktion als werkstofflich verwertbare Kunststoffe gewonnen werden, daneben weitere Metalle und Platinenteile. Baubeginn für die neue Anlage im Recyclingpark Brandenburg an der Havel soll Mitte 2018, Betriebsbeginn 2019 sein. Im Vergleich zur sonst notwendigen Gewinnung neuer Rohstoffe soll das Recycling durch diese Anlage mit einem Durchsatz von 123.600 Tonnen Jahrestonnen Shredderleichtfraktion etwa 50.000 Tonnen CO 2 einsparen.

Als modellhaftes Vorhaben werden die besonders innovativen Aggregate der Anlage und ein Messprogramm zur Erfolgskontrolle durch das Umweltinnovationsprogramm gefördert. Mit Ergebnissen aus dem Messprogramm ist im Jahr 2020 zu rechnen.

Laut der Remondis-Tochter sollen zwölf Mio € in den Standort im Recyclingpark Brandenburg an der Havel investiert werden. Nach früheren Angaben unterstützt die Brandenburger Förderbank ILB das Vorhaben aus dem Programm zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW-G) mit rund 1,9 Mio €.

