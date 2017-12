Remondis übernimmt belgischen Entsorger De Vocht

Deutschlands größter Entsorgungskonzern Remondis baut seine Präsenz in Belgien durch die Übernahme des Familienunternehmens De Vocht weiter aus. Rückwirkend zum 1. Juli habe man sämtliche Geschäftsanteile der De Vocht NV und der Frans De Vocht NV im Zuge einer Nachfolgeregelung übernommen, teilte Remondis mit. Das übernommene Unternehmen hat seinen Stammsitz südlich von Antwerpen in Rumst und wird künftig unter dem Namen Remondis De Vocht BVBA am Markt auftreten. Der bisherige Firmeninhaber Jan de Vocht wird dem Unternehmen weiterhin als Geschäftsführer erhalten bleiben.

De Vocht ist laut Remondis vor allem in der Sortierung vom gemischten Bau- und Abbruchabfällen tätig und seit einigen Jahren zunehmend auch im Gewerbeabfallbereich tätig. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Sortieranlage und setzt im Jahr rund 160.000 Tonnen Material um.

„Mit der Übernahme durch Remondis setzt De Vocht die gute Tradition eines etablierten Familienunternehmens kontinuierlich fort und bietet gleichzeitig den gewerblichen und industriellen Kunden in Flandern und Brüssel leistungsstarke Alternativen für die umweltgerechte Verwertung ihrer Abfälle“, erklärte Werner Hols, Geschäftsführer von Remondis International.

Remondis ist seit 1993 auf dem belgischen Markt aktiv. Mit Tochterunternehmen und Schwestergesellschaften wie unter anderem Rhenus, Buchen und Xervon sei man an mehr als 15 Standorten in Belgien präsent, erklärt der Konzern weiter. Vor rund einem Jahr hatte Remondis die Übernahme des Entsorgungsunternehmen BVBA Vervoer Depoorter mit Sitz in Oostende vermeldet.

