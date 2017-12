Recyclingquote soll ab 2025 bei 55 Prozent liegen

Ab 2025 soll eine Recyclingquote für Siedlungsabfälle von 55 Prozent in der EU gelten. Das ist eines der Verhandlungsergebnisse, auf das sich nach EUWID-Informationen die europäischen Ko-Gesetzgeber Rat und Parlament am frühen Montagmorgen geeinigt haben. 2030 soll die Quote auf 60 Prozent steigen, 2035 auf 65 Prozent.

Darüber hinaus wird die Definition für Siedlungsabfälle durch eine Änderung der Abfallrahmenrichtlinie vereinheitlicht. Dies soll auch die Vergleichbarkeit zwischen den Mitgliedstaaten verbessern, wenn es um die künftigen Mindestquoten für das Recycling und die Vorbereitung zur Wiederverwertung von Siedlungsabfällen geht.

Wie schwierig es für die Mitgliedstaaten wird, die Ziele zu erreichen, hängt auch vom Verfahren für die Berechnung der Recyclingquoten ab, das entsprechend umkämpft war. Wie aus dem EU-Parlament zu erfahren war, einigten sich die Verhandlungsteilnehmer darauf, dass die Menge, die einem „abschließenden Recyclingverfahren“ als Input zugeführt wird, die maßgebliche Größe für die Berechnung bildet.

Der vereinbarte Kompromiss sieht vor, dass die Mitgliedstaaten den Anteil ihres Aufkommens an Siedlungsabfällen, der durch Deponierung beseitigt wird, bis 2035 auf 10 Prozent absenken. Einer Gruppe von zehn Mitgliedstaaten, die im Jahr 2013 noch mehr als 60 Prozent ihrer Siedlungsabfälle deponierten, wird eine Zusatzfrist von weiteren fünf Jahren bis 2040 zugestanden. Sie müssen jedoch bis 2035 ein Zwischenziel von 25 Prozent des Aufkommens erreichen.

Den vollständigen Artikel zum vorläufigen Kompromiss der EU zum Kreislaufwirtschaftspaket mit vielen weiteren Quoten für Verpackungen und Bioabfall lesen Sie in Ausgabe 51/2017 von EUWID Recycling und Entsorgung. Premium-Abonnenten können den Artikel ab sofort lesen:

EU-Parlament und Rat erzielen vorläufige Einigung über Kreislaufwirtschaftspaket

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice