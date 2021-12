Zöller-Kipper übernimmt Maier & Fabris

Das zur Kirchhoff-Gruppe gehörende Unternehmen Zöller-Kipper hat mit Wirkung zum Anfang Oktober den Tübinger Detektionssysteme-Hersteller Maier & Fabris übernommen. Im Zuge des Ruhestandes des Gesellschafters Hans Maier sei mit der Eingliederung in die Zöller-Familie eine zukunftsweisende Entscheidung für das System der Störstoff-Erkennung getroffen worden, teilte Zöller-Kipper mit.

Maier & Fabris bietet seit über 25 Jahren ein patentiertes Detektionssystem für Müllfahrzeuge an, mit dem sich Störstoffe bei der Bioabfall- und Altpapiersammlung sowie Wertstoffe bei der Restabfallsammlung erkennen lassen. Der Mainzer Aufbautenhersteller Zöller-Kipper will die Technologie von Maier & Fabris in seine bestehenden Assistenzsysteme integrieren und weiterentwickeln.