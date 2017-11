Wirtschaftsbündnis warnt vor Entsorgungsnotstand in Sachsen-Anhalt

Dem Land Sachsen-Anhalt droht ein Entsorgungsnotstand bei mineralischen Abfällen. Davor warnt ein Bündnis verschiedener Wirtschaftsvereinigungen. Auf einer Pressekonferenz gestern in Magdeburg forderten die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern in Sachsen-Anhalt, der Bauindustrieverband Sachsen/Sachsen-Anhalt und das Kompetenznetzwerk Mitteldeutsche Entsorgungswirtschaft die Landesregierung auf, die Veröffentlichung des kürzlich fortgeschriebenen Abfallwirtschaftsplans rückgängig zu machen und in weiterführende Gespräche mit der Wirtschaft einzutreten.

„Ohne die Schaffung von neuem Deponieraum ist die Entsorgungssicherheit in Sachsen-Anhalt gefährdet“, warnt Wolfgang März, Hauptgeschäftsführer der IHK Magdeburg. Jörg Schulze, Vorsitzender des Kompetenznetzwerks Mitteldeutsche Entsorgungswirtschaft, geht davon aus, dass aufgrund der fehlenden Deponiekapazitäten die Preise für alle privaten und gewerblichen Abfälle steigen werden. „Ebenso sind Ausweichbewegungen am Rande der Legalität zu befürchten.“ Angesichts der langen Planungs- und Genehmigungsfristen für neue Deponien von mindestens fünf oder meist deutlich mehr Jahren fordert er die Regierung zum sofortigen Handeln auf. „Sonst ist ein Engpass schon heute nicht mehr abzuwenden.“

Die Frage nach ausreichenden oder fehlenden Deponiekapazitäten in Sachsen-Anhalt hat sich in den letzten Monaten zum Politikum entwickelt. Der von der schwarz-rot-grünen Landesregierung im Frühjahr präsentierte und Mitte Oktober unverändert beschlossene Abfallwirtschaftsplan (AWP), Teilplan Siedlungsabfälle, bescheinigt Sachsen-Anhalt für den Planzeitraum bis 2025 ausreichend Deponievolumen. Dabei wird insbesondere auf die Realisierung der geplanten DK I-Deponie Profen-Nord im Dreiländereck Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen verwiesen. Allerdings darf diese, von der Mitteldeutschen Umwelt- und Entsorgung GmbH (MUEG) geplante Deponie einstweilen nicht gebaut werden. Mitte September hat der Burgenlandkreis die Anordnung der sofortigen Vollziehung des durch zwei Klagen angefochtenen Planfeststellungsbeschlusses für die Errichtung und den Betrieb der Deponie wieder aufgehoben.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice