Wiesbaden: Remondis scheitert vor Vergabekammer

Der Entsorger Remondis ist mit seiner Rüge gegen das Ausschreibungsverfahren zur Restmüllentsorgung in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden vor der Vergabekammer gescheitert. Wie die Stadt Wiesbaden mitteilte, hat die 2. Vergabekammer des Landes Hessen die Rüge abgewiesen. Remondis kündigte gegenüber EUWID an in die nächsthöhere Instanz zu gehen.

"Natürlich haben wir unsere Ausschreibung vorher vergaberechtlich prüfen lassen. Durch die heutige Entscheidung der Vergabekammer sehen wir uns darin bestätigt", erklärten Joachim Wack und Markus Patsch, die beiden Geschäftsführer der kommunalen MBA Wiesbaden GmbH.

Um ökologische Gesichtspunkte bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen, vergibt der kommunale Auftraggeber bei der Vergabe so genannte Umweltpunkte. Diese Umweltpunkte stellen einen Malus dar, der durch niedrigere Preise ausgeglichen werden kann. Um so weiter also eine Anlage von Wiesbaden entfernt ist, um so mehr Umweltpunkte bekommt der Bieter und um so niedriger müssen die Verbrennungsentgelte kalkuliert sein, um eine Chance im Bieterverfahren zu haben.

Remondis glaubt, dass mit diesem Punktesystem faktisch ein EBS-Kraftwerk bevorzugt werden soll, das der Entsorger Knettenbrech und Gurdulic auf seinem Gelände in Wiesbaden errichten möchte. Das Unternehmen verfügt am Standort bereits über eine Schlackeaufbereitungsanlage. In unmittelbarer Nähe befindet sich darüber hinaus die Deponie der kommunalen Entsorgungsbetriebe Wiesbaden (ELW), auf der die Schlacke entsorgt werden soll.

Bislang werden die rund 70.000 Tonnen Restmüll aus Wiesbaden im Müllheizkraftwerk (MHKW) Frankfurt verbrannt. An der Anlage ist Remondis betreiligt - genauso wie am Müllheizkraftwerk Mainz. Das MHKW Mainz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Standort der geplanten Gurdulic-Anlage auf der anderen Seite des Rheins. Die Ausschreibung sieht vor, dass ab 2019 in Frankfurt nur noch 20.000 Tonnen verbrannt werden. Ab 2024 sieht der Auftrag die Verbrennung der vollen 70.000 Tonnen vor.

