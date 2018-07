Weniger Abfälle in der MVA entsorgt

2016 sind weniger Abfälle in Müllverbrennungsanlagen (MVA) entsorgt worden als im Jahr zuvor. Wie den aktuellsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur Abfallentsorgung in Deutschland zu entnehmen ist, sank die Menge der in MVA verbrannten Abfälle von 25,51 Mio Tonnen auf 25,29 Mio Tonnen. Das entspricht einem Rückgang um etwa 211.000 Tonnen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass weniger Abfälle thermisch behandelt wurden. Der bereits seit einigen Jahren zu beobachtende Trend zur Verbrennung hat sich auch 2016 fortgesetzt. Mit 47,74 Mio Tonnen sind 2016 erneut mehr Abfälle in der Thermik gelandet - rund 221.000 Tonnen mehr als im Jahr zuvor.

Zulegen konnten insbesondere die in der Statistik unter Feuerungsanlagen summierten Anlagen. Darunter fallen sowohl Ersatzbrennstoff-Kraftwerke als auch abfallmitverbrennende Kohlekraftwerke sowie Anlagen für andere Produktionszwecke. Unter letzterem fallen insbesondere die Zementwerke, die tendenziell mehr Abfälle verbrennen, um ihren enormen Energiebedarf zu decken. Auch Biomasse-Kraftwerke, die insbesondere Altholz einsetzen, subsummiert Destatis zu den Feuerungsanlagen. In der Summe haben die Feuerungsanlagen in Deutschland im Jahr 2016 rund 22,44 Mio Tonnen Abfall thermisch verwertet.

Produktionsanlagen wie Zementwerke legen deutlich zu

Zugelegt haben insbesondere die Produktionsanlagen, die mit 4,53 Mio Tonnen fast eine halbe Mio Tonnen Abfälle mehr verbrannt haben als 2015. Damit setzten Zementwerke und andere Produktionsanlagen 2016 so viele Abfälle ein, wie auch in EBS-Kraftwerken verbrannt wurden. Im Vergleich zu 2015 deutlich zugelegt haben auch die Biomasse-Kraftwerke, die mit 8,62 Mio Tonnen fast 200.000 Tonnen mehr verbrannt haben als im Jahr zuvor.

Erneut an Bedeutung verloren haben die mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen (MBA). Erstmals seit 2008 sind mit 3,95 Mio Tonnen weniger als vier Mio Tonnen Abfall mechanisch-biologisch behandelt worden. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Mengen um gut 150.000 Tonnen zurückgegangen. 2011 gingen noch 4,47 Mio Tonnen in die MBA, über eine halbe Mio Tonnen mehr als 2016.

Eine ausführliche Auswertung lesen Sie in Ausgabe 29/2018 von EUWID Recycling und Entsorgung.

