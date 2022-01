Weltweit nur 8,6 Prozent der Rohstoffe recycelt

Weltweit wurden im letzten Jahr nur 8,6 Prozent der verwendeten Rohstoffe recycelt. Über 90 Prozent wurden einfach weggeworfen und nicht in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt. Zu diesem Ergebnis kommt der kürzlich veröffentlichte „Circularity Gap Report 2022“, welcher von der Non-Profit-Organisation „Circle Economy“ in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt erstellt wurde. „Wir könnten nicht weiter entfernt sein vom natürlichen, ausgewogenen und kreisförmigen Ursprung der Welt“, so die Forscher.

Im Jahr 2019 wurden noch 9,1 Prozent der eingesetzten Rohstoffe wiederverwendet. Vergangenes Jahr waren es dann allerdings 0,5 Prozentpunkte weniger. Umgekehrt wurde die „Circularity Gap“ also nicht kleiner, sondern wuchs im Vergleich zu 2018 von 90,9 Prozent auf 91,4 Prozent an.

Im letzten Jahr wurden weltweit insgesamt 101,4 Mrd Tonnen Rohstoffe verbraucht. Die Marke von 100 Mio Tonnen wurde zum ersten Mal im Jahr 2019 geknackt und machte im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 einen leichten Knick nach unten. Vergangenes Jahr ist der Verbrauch allerdings erneut auf ein Allzeithoch geklettert, berichten die Wissenschaftler.

Für das Jahr 2050 prognostiziert der Bericht einen jährlichen Rohstoffverbrauch von 170 bis 184 Mrd Tonnen. Das entspräche fast einer Verdopplung im Vergleich zu 2016 als der Verbrauch auf fast 90 Mrd Tonnen beziffert wurde.

