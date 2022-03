Weitere Verschärfung von POP-Grenzwerten in EP-Umweltausschuss vorgeschlagen

Die Europäische Kommission hat im vergangenen Herbst einen Verordnungsvorschlag mit strengeren Grenzwerten für verschiedene persistente organische Schadstoffe (POP) in Abfällen vorgelegt, unter anderem für Verbindungen, die in Altkunststoffen aus dem E-Schrott-Recycling enthalten sein können. Der Berichterstatter für das Gesetzgebungsprojekt im Europäischen Parlament schlägt nun vor, diese Grenzwerte noch weiter zu verschärfen.

Der slowakische Abgeordnete Martin Hojsík von der liberalen Renew-Fraktion stellt seinen Entwurf am Donnerstag im Umweltausschuss des Parlaments vor. Dessen Mitglieder können bis zum 8. März weitere Änderungsanträge einreichen.

Das EU-Recht fordert, dass Abfälle, deren POP-Gehalt die Grenzwerte überschreitet, so beseitigt oder verwertet werden, dass die Schadstoffe "zerstört oder unumkehrbar umgewandelt" werden. Unter bestimmten Bedingungen dürfen die Abfälle auch in Deponien für gefährliche Abfälle über oder unter Tage abgelagert werden. Ein Recycling oder eine anderweitige Verwertung der Abfälle, bei der die POP erhalten bleiben, ist dagegen nicht zulässig.

Vorgeschlagene Grenzwerte für Deca-BDE unterschreiten Kommissionsvorschlag deutlich

Die EU-Kommission hatte unter anderem vorgeschlagen, den Grenzwert für das Flammschutzmittel Deca-BDE und vier andere polybromierte Diphenylether (PBDE) in Abfällen von derzeit zusammen 1.000 mg/kg auf 500 mg/kg zu senken. Fünf Jahre nach Inkrafttreten der Änderung soll eine weitere Senkung erfolgen, entweder auf 200 mg/kg oder auf den Grenzwert, der zu diesem Zeitpunkt für Gemische und Erzeugnisse gilt, falls er 200 mg/kg übersteigt. Aktuell liegt dieser Wert bei 500 mg/kg.

Hojsík schlägt in seinem Berichtsentwurf vor, den Grenzwert für die fünf PBDE in Abfällen im ersten Schritt auf 200 mg/kg zu senken und nach fünf Jahren auf 100 mg/kg oder den Grenzwert für Gemische und Erzeugnisse, falls dieser höher ist. Der Abgeordnete begründet die Verschärfung damit, dass der Grenzwert von 200 mg/kg bereits "technologisch erreichbar" sei.

Recyclingverbände warnen vor "katastrophalen Auswirkungen"

Verbände der Recyclingwirtschaft und weiterer Branchen drücken in einer gemeinsamen Erklärung große Besorgnis über Vorschläge aus, die Grenzwerte für bestimmte polybromierte Diphenylether (PBDE) in der EU-Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) weiter abzusenken. Sie befürchten "katastrophale Auswirkungen" unter ökologischen, Beschäftigungs- und Ressourcenschutz-Aspekten, wenn ein Grenzwert von 200 mg/kg für Abfälle eingeführt würde.

Die Änderung des Grenzwerts für Abfälle sollte in jedem Fall auf dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand und der faktischen Situation in Hinblick auf die umweltgerechte Bewirtschaftung und Behandlung von POP-haltigen Werkstoffen im Elektro-, Elektronik- und Automobilsektor in der EU basieren, fordern die Verbände. Eine Reduzierung des Grenzwerts würde zu großen Unsicherheiten bei den Analyseverfahren führen, warnen sie. Hintergrund ist das Fehlen von praktikablen Messverfahren, die für niedrigere PBDE-Konzentrationen als 1.000 mg/kg validiert sind.

