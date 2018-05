Wachstum für Derichebourg

Der französische Konzern Derichebourg profitierte vom Anstieg der Stahlschrottpreise. Das Unternehmen setzte mit Recycling- und Umweltaktivitäten in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres rund 1,061 Mrd € um, was einem Zuwachs um zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das konsolidierte Nettoergebnis für den Zeitraum von Oktober 2017 bis März 2018 verbesserte sich um ein Viertel auf 37,7 Mio €, wie das Unternehmen in Paris mitteilte.

Die Aussichten für die laufende zweite Hälfte des Geschäftsjahres bewertet Derichebourg als positiv. Die Schrottnachfrage der Stahlindustrie sei weiterhin fest, die Schrottpreise bewegten sich seit einigen Monaten innerhalb einer schmalen Spanne. Im Bereich NE-Metallschrotte habe sich die Schließung der Grenzen Chinas für Einfuhren von „unzureichend sortierten Produkten“ nur geringfügig auf die Mengen des Konzerns ausgewirkt, berichtet Derichebourg.

