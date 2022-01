Vorzeitige Schließung der Deponie Grauer Wall könnte bis zu 373 Mio € kosten

Es wäre ein sehr teures Unterfangen: Die in der Bremerhavener Politik seit Jahren diskutierten Pläne, die Deponie „Grauer Wall“ vorzeitig zu schließen, könnte die Stadt einen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Auf 164 bis 373 Mio € schätzt ein aktuell veröffentlichtes Gutachten je nach Schließungszeitpunkt die fälligen Schadenersatz- und Ausgleichsverpflichtungen gegenüber dem Betreiber BEG. Das entspräche fast der Hälfte des jährlichen städtischen Haushaltsvolumens.

Die Deponie Grauer Wall im Bremerhavener Stadtteil Lehe wird seit 1958 betrieben. Sie verfügt über Deponieabschnitte der Klassen I und III, auf denen in den letzten Jahren durchschnittlich 115.000 Tonnen Abfall pro Jahr abgelagert wurden. Betreiber ist die Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (BEG) – ein privat-öffentliches Unternehmen im Mehrheitsbesitz (71 Prozent) von Remondis. Weitere rund vier Prozent der Anteile hält Nehlsen, die Stadt ist mit 25 Prozent beteiligt. Das Restvolumen der Deponie reicht noch bis Anfang der 40er Jahre.

In ihrem Koalitionsvertrag von 2019 haben sich die bis 2023 in Bremerhaven regierenden Fraktionen von CDU, SPD und FDP allerdings das Ziel gesetzt, ein Konzept zu entwickeln, damit die Deponie Grauer Wall „mittelfristig bis spätestens 2030 für neue Abfälle geschlossen werden kann“. Um die Kosten einer solchen vorzeitigen Schließung zu ermitteln, haben die Entsorgungsbetriebe Bremerhaven AöR das Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Bremen (IEKrW) mit einer Begutachtung beauftragt, in die zudem die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fides eingebunden wurde. Geprüft wurden dabei zwei Varianten: Eine Schließung der Deponie Ende 2023 und alternativ eine Ende 2030.

Schließung hätte "erhebliche negative Auswirkungen" auf die Stadtgesellschaft

In dem Ende 2021 vom städtischen Umweltschutzamt veröffentlichten Gutachten kommen IEKrW und Fides zu dem Ergebnis, dass eine vorzeitige Deponieschließung „erhebliche negative Auswirkungen“ auf die Stadtgesellschaft hätte. Da die Deponie alle rechtlichen und sonstigen Vorgaben an den Betrieb einhalte, gebe es keine rechtliche Handhabe für eine Schließung der Deponie.

Dementsprechend wäre die Stadt Bremerhaven verpflichtet, Schadenersatz- und Ausgleichszahlungen vorzunehmen. Je nach Schließungszeitpunkt lägen diese im schlimmsten Fall bei 373 Mio €. Am stärksten ins Gewicht fallen die Kosten für den Transport und die Entsorgung auf anderen Deponien. Aber auch ein Zwischenlager auf dem Deponiegelände würde zum Kostentreiber.

