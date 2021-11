Vorerst keine Förderung für CCS-Projekte bei den MVA in Oslo und Kopenhagen

Die EU-Kommission hat die erste Förderrunde für den neuen Innovationsfonds zur Dekarbonisierung der europäischen Volkswirtschaft vergeben. Die beiden Projekte zur Abscheidung und Speicherung (CCS) von CO 2 aus den Abgasen der Müllverbrennung in Oslo und Kopenhagen sind in der ersten Runde nicht berücksichtigt worden.

Die Kommission hat Träger der in der ersten Runde nicht berücksichtigten Projekte aber aufgefordert, sich im kommenden Jahr für die zweite Förderrunde erneut zu bewerben.

Der EU-Innovationsfonds war Ende 2020 gestartet und ist eines der europäischen Finanzierungsinstrumente, um die CO 2 -Emissionen in Sektoren zu senken, die schwer zu dekarbonisieren sind. Insgesamt stellt der Fonds nach Angaben der EU-Kommission rund eine Mrd € zur Verfügung.

Innovationsfonds fördert Vergasungsanlage im spanischen El Morell

hatte auch ein Projekt im spanischen El Morell und hat anders als die skandinavischen Projekte die Kommission im ersten Durchgang überzeugt. Im Rahmen des so genannten Ecoplanta-Projekt wollen das kanadische Unternehmen Enerkem sowie der Entsorger Suez und der spanische Ölkonzern Repsol Methanol aus nicht recycelbaren Siedlungsabfällen gewinnen.

Die Anlage soll Enerkem zufolge 400.000 Tonnen nicht recycelbare Siedlungsabfälle vergasen und im Output rund 220.000 Tonnen Methanol produzieren.

