VKU bedauert Sperrmüll-Entscheidung

Während die privaten Entsorger die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen Sperrmüll als Erfolg feiern, bedauert der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) den Richterspruch. Die Vorinstanz hatte sehr überzeugend begründet, warum auch Sperrmüll als gemischter Abfall einzustufen ist, so der VKU in einer Stellungnahme, dem sei das Bundesverwaltungsgericht leider nicht gefolgt.

Klar sei jedoch, dass auch gewerbliche Sperrmüllsammlungen nicht die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers gefährden dürfen. Das Urteil dürfe also nicht als Freibrief für gewerbliche Sperrmüllsammler (miss)verstanden werden. Aus diesem Grund sei die Sache an die Vorinstanz zurückverwiesen worden.

Im Übrigen könnten die Kommunen Sperrmüllsammlungen entgeltfrei bzw. entgeltreduziert anbieten, indem sie die Kosten in die Restmüllgebühr einstellen. So habe die Kommune die Möglichkeit, den Bürgern attraktive Entsorgungsangebote für Sperrmüll auch jenseits behördlicher Untersagungen zu machen.

