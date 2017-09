Viele EU-Staaten scheitern weiterhin an Mindestquoten der Verpackungsrichtlinie

Bei der nächsten Trilog-Sitzung zum EU-Abfallpaket am 26. September wird es auch um eine eventuelle Erhöhung der Recyclingziele für Verpackungsabfälle gehen. Allerdings haben viele EU-Staaten bis jetzt noch nicht einmal sämtliche der seit Ende 2008 geltenden Mindestquoten für die Verwertung und das Recycling erreicht. Aktuelle Zahlen der Europäischen Statistikbehörde Eurostat zeigen, dass noch immer mindestens sechs, eventuell bis zu zehn EU-Staaten im jüngsten Berichtsjahr 2015 eine oder mehrere Zielvorgaben verfehlt haben.

Obwohl sechs EU-Mitgliedstaaten noch keine Daten für 2015 an Eurostat geliefert haben, finden sich in den von der Statistikbehörde herausgegebenen Daten bereits aggregierte Zahlen für die gesamte EU-28. Hiernach wurden in der Europäischen Union im Jahr 2015 im Durchschnitt 78,7 Prozent aller Verpackungsabfälle verwertet – inklusive der energetischen Verwertung in Abfallverbrennungsanlagen.

Die seit Ende 2008 geltende Mindestquote für jedes einzelne Land beträgt 60 Prozent und wurde von allen berichtenden Ländern bis auf Ungarn (58,1 Prozent) erfüllt. Unter den sechs Ländern, die noch keine 2015er-Zahlen an Eurostat geliefert haben, finden sich allerdings vier Länder (Griechenland, Malta, Rumänien, Zypern), die das 60-Prozent-Verwertungsziel im Vorjahr ebenfalls noch verfehlt hatten.

Bei der rein stofflichen Verwertung liegt die derzeit geltende EU-Zielvorgabe zwischen mindestens 55 und höchstens 80 Gewichtsprozent. Auch diese Vorgabe wurde von Ungarn (50,1 Prozent) in 2015 noch nicht erfüllt, ebenso nicht von Lettland (53,9 Prozent), für das allerdings noch ein Übergangszeitraum bis Ende 2015 galt.

Griechenland, Malta und Rumänien, für die allesamt noch keine Daten für 2015 vorliegen, hatten die Mindestquote von 55 Prozent in 2014 ebenfalls verfehlt. Für die EU-28 nennt Eurostat derzeit eine aggregierte Recyclingquote in 2015 von 65,4 Prozent, verglichen mit 65,5 Prozent im Vorjahr.

Die über alle Verpackungsarten höchste Verwertungsquote erreichte 2015 Finnland mit 102,2 Prozent. Bei der rein stofflichen Verwertung führend war 2015 Belgien mit einer Recyclingquote von 81,5 Prozent.

