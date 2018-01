Verdi und Alba Logistik schaffen Tarifabschluss

Die Gewerkschaft Verdi meldet bei den Tarifverhandlungen mit der Alba Logistik GmbH in Berlin „ein gutes Ergebnis“. Der Abschluss in der dritten Verhandlungsrunde am 18. Januar sei auch unter dem Eindruck eines ganztägigen Warnstreiks Ende letzten Jahres erfolgt, teilte die Gewerkschaft mit. Die Kraftfahrer und Müllwerker/Beifahrer bekommen demnach ab 1. Januar 2018 eine Lohnsteigerung in Höhe von 18 Prozent und ab 2019 eine weitere Lohnerhöhung in Höhe von 7,5 Prozent. Die Stundenlöhne liegen im Jahr 2018 zwischen 10,74 € für Müllwerker und 12,57 € für Kraftfahrer.

Auch die Gehälter der Auszubildenden wurden deutlich nach oben angepasst. So bekommt ein Lehrling 2018 im ersten Lehrjahr 700 € pro Monat und im dritten Lehrjahr 950 €. Nach einer weiteren Steigerung im Jahr 2019 liegen die Vergütungen dann zwischen 780 € und 1.000 €, je nachdem in welchem Lehrjahr sich der Lehrling gerade befindet.

Wie Quentin Foth, Verdi-Betreuungssekretär für die private Entsorgungswirtschaft in Berlin, sagte, würden die „fantastischen“ Prozentwerte zwar durch die konkreten Stundenlöhne relativiert, doch sei damit ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung getan. „Die Kollegen der Alba Logistik werden nun nach Tarif bezahlt – das kann ihnen keiner nehmen und vor allem können sie nun darauf aufbauen“, sagte Foth. Alba Logistik sei nach Berlin Recycling und der MPS Betriebsführungsgesellschaft der dritte Berliner Betrieb der privaten Entsorgungswirtschaft, welcher sich durch einen hohen Organisationsgrad einen guten Entgelttarifvertrag erkämpft habe, so der Gewerkschafter.

