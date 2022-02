Verbände fordern bessere Regeln für eine zukünftige Abfallverbringung

Die europäische Entsorgungswirtschaft braucht bessere Regeln für die Abfallverbringung. Diese Ansicht vertreten der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE), die Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft (DGAW) und der Verband der österreichischen Entsorgungsbetriebe (VOEB) in einem gemeinsamen Positionspapier, dass sie heute bei einem digitalen Diskussionsabend offiziell vorstellen wollen.

In einem EUWID bereits vorliegenden Dokument fordern die Verbände ein moderneres Abfallverbringungsrecht, das unter anderem die Chancen der Digitalisierung nutzt, um Verfahren zu Verschlanken und zu beschleunigen. Außerdem sollte sich die Diskussion über Grenzwerte an den Möglichkeiten moderner Verwertungsanlagen orientieren. Auch höhere Fremdstoffanteile behinderten eine umweltgerechte Verwertung häufig nicht, heißt es in dem Papier.

Europaweite Verbringung nötig, um Kreisläufe zu schließen

Die Verbände machen deutlich, dass aus ihrer Sicht die europaweite Verbringung von Abfällen über die nationalen Grenzen der Mitgliedstaaten notwendig ist, um Materialkreisläufe zu schließen. Moderne, effiziente Behandlungsanlagen könnten wirtschaftlich nur betrieben werden, wenn sie über eine bestimmte Mindestgröße verfügen und ausgelastet sind. „Innerhalb der Grenzen eines Mitgliedstaates lässt sich dies häufig nicht gewährleisten, sehr wohl aber in der EU in ihrer Gesamtheit“, heißt es in dem Papier.

Auf der anderen Seite hätten manche EU-Mitgliedstaaten weder eine ausreichende Anlageninfrastruktur noch eine verarbeitende Industrie. "Diese EU-Mitglieder müssen getrennt gesammelte Abfälle exportieren dürfen, damit diese überhaupt recycelt werden können", schreiben die Verbände.

Hinzu komme, dass das Recycling-Rohstoffe wegen des weiten europäischen Abfallbegriffs regelmäßig noch als Abfälle einzustufen seien. Für die Verbände benachteiligen verbringungsrechtliche Handelshemmnisse im EU-Binnenmarkt mittelbar die Recyclingrohstoffe gegenüber Primärrohstoffen, die sie eigentlich ersetzen sollen.