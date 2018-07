Veolia investiert weiter in Gewerbeabfallsortierung

Vor dem Hintergrund der Gewerbeabfallverordnung investiert Veolia in ein flächendeckendes Netz von Vorbehandlungsanlagen in Süddeutschland. In Neuötting im oberbayerischen Landkreis Altötting, in Obermeitingen im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech sowie in Backnang bei Stuttgart sollen bis Anfang 2019 weitere drei Anlagen mit einer Gesamtkapazität von insgesamt 150.000 Jahrestonnen ans Netz gehen, kündigte der Entsorgungskonzern an.

Auch die bereits in Betrieb befindliche Gewerbeabfall-Vorbehandlungsanlage im unterfränkischen Bergrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) mit einer Kapazität von 80.000 Jahrestonnen sei bereits technisch ertüchtigt worden.

Veolia in Neuötting übernimmt beispielsweise die Abfuhr der Gelben Säcke sowie die Problemstoffsammlung im Landkreis Altötting, die Rest-, Sperrmüll- sowie Papierabfuhr im Landkreis Mühldorf, die Rest- und Biomüllabfuhr im Landkreis Landshut und im Landkreis Rottal-Inn sowie die Restmüllabfuhr und Wertstoffhofentsorgung oder Problemstoffsammlung im Landkreis Traunstein. Der Standort Neuötting verstehe sich darüber hinaus als Komplettdienstleister im Containerdienst bzw. Entsorgungsbereich für mehr als 1.000 Privat-, Industrie- und Gewerbekunden im südostbayerischen Einzugsbereich.

